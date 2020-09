Duas dunnas ed in um cumbattan per il presidi

L'uffizi da president communal da la Stussavgia è betg definì cun in tschert pensum da lavur. Thomas Buchli, il president en uffizi, di ch'i sa tractia d'ina plazza da radund 50%.

Cun ina candidatura dubla per il presidi e per sia reelecziun en suprastanza va Barbara Schneider Zinsli da Safien Platz en il cumbat electoral. Ella maina uss il departament da scola e quai vul ella era far vinavant, era sch'ella vegniss elegida sco presidenta.

La segunda dunna, Elvira Solèr, maina l’ustaria «Am Brunnen» a Valendau. Ella è creschida si a Valendau ed enconuscha bain la Stussavgia. Per ella stat il regiunal en il center e quai betg mo sco ustiera, mabain era sch'ella vegniss elegida sco presidenta.

L'um en quella runda è Lukas Züst, oriund da l'Emmenthal. El lavura dapi 8 onns sco manischunz da maschinas da pista tar l'Arena Alva. Sia motivaziun è in turissem miaivel per la Stussavgia. Da candidar hajan abitants da la Stussavgia motivà el.