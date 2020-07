A Cumbel hai dà oz in accident cun in tractor. In pur era vid trair puschina ch'i ha dà in disturbi vid il butschin. Tenor communicaziun da la polizia haja il pur tratg il frain per ir ord la cabina e controllar. Sinaquai saja il vehichel sa mess en moviment e rudlà d'ina spunda giu. En in aual saja el stà airi. Ord il butschin donnegià èn culads passa 1'000 liters puschina.

Ils pumpiers Lumnezia, la surveglianza da pestga sco era spezialists da l'Uffizi per la natira e l'ambient èn stads avant lieu per impedir ulteriurs donns d'ambient. Il vehichel ha in donn total.