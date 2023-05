Sia lantscha n'è betg sco las bleras or da carbon u fibra da vaider, mabain or d'in bischen da bambus. Suenter 40 fin 45 uras lavur, nascha lura ina lantscha da pestgar ordlonder. E betg be simplamain ina mabain, ina per pestgar cun mustga. Clau Deplazes va dapi passa 25 onn be pli a quella moda a pestga – cun sias lantschas fatgas sezzas.

04:51 video Pertgas da pestgar, fatgas ord bambus Or da Minisguard dals 29.04.2023. laschar ir. Durada: 4 minutas 51 Secundas.

L'entschatta anc stuì bajegiar las maschinas per pudair far las lantschas

En ses lavuratori che sa chatta en l’etascha sut da sia chasa a Surrein, ha el tut quai ch'el dovra per far las lantschas. Emprendì da far ellas ha l'um da 58 onns ad Azmoos en il chantun Son Gagl e quai aifer dus onns. Grazia a ses inschign manual e sia plazza da lavur tar la Polycontact a Cuira, ha el pudì producir tut las maschinas ch'el dovra per far las lantschas finas e filigranas. Là sviluppa el tranter auter tocca per il sectur da construcziun.

Avant ch'el ha cumenzà a pestgar cun mustga ha el pestgà blers onns a moda convenziunala, cun verm u larva d'avieul.

Era quai è stà in bun temp, dentant pestgar cun mustga è tut insatge auter. Ins senta bler pli fitg ils moviments da la lantscha, dal pesch ed insumma da la natira.

1 / 2 Legenda: Or da bischens da bambus da la China... RTR 2 / 2 Legenda: datti ina fina e filigrana lantscha da pestgar cun mustga. RTR

Il Sursilvan na fa betg be sez il toc da bambus mabain tut quai che tutga vitiers. la rolla per metter si la corda da pestgar, la manetscha e schizunt las mustgas. E da quellas ha el stgatlas plainas: grondas, pitschnas, da quellas che duain imitar in salip ed anc bleras autras en differentas colurs.

Lantschas n'èn (fin uss) betg per vender

Trais enfin quatter lantschas fa el per onn – e quai cunzunt per el u per ses dus figls. Sch’insatgi veglia ina lantscha da bambus, fetschia el ina. Dentant ir sin fiera cun ellas na veglia el per il mument betg – era sch'el pudess gudagnar tranter 1'500 e 4'000 franc per lantscha. Perquai che mintga lantscha saja individuala e betg tuttina fetschia era nagut sch'i vegnia mintg'onn vitiers dapliras. Tut tenor sco el bajegia la lantscha saja ella plitost sperta, plauna, dira u adattada per ina tscherta sort da peschs.

1 / 4 Legenda: RTR 2 / 4 Legenda: En ses lavuratori en chasa a Surrein fa el las lantschas da pestga. RTR 3 / 4 Legenda: Era las mustgas fa Clau Deplazes sez. RTR 4 / 4 Legenda: Las lantschas da bambus consistan da plirs tocs RTR



Ina da las pli bellas experientschas ch'el ha fatg cun pestgar cun mustga, saja stada a Laponia. Lura haja el pestgà ina litschala da 55 cm. Tut quellas ch'èn sur 50 cm sajan ina trofea, di Clau Deplazes.

Lura sun jau sesì sin in crap e n'hai betg pli pestgà quel di. Da quels muments ston ins simplamain giudair.

Per il pestgader da passiun n'èsi era betg impurtant dad adina prender a chasa ils peschs. Perquai va el gugent a pestga en lieus nua ch'igl è pussibel da laschar liber ils peschs suenter ch'ins ha pestgà els. Sco el di na saja il prim da matg betg in di spezial per el. Il bler na giaja el quest di gnanc a pestga. Damai ch'el sa fatschentia uschè bler cun far las lantschas da bambus, saja la pestga durant l'entir onn impurtanta ad el.