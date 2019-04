Gia l'onn 1996 avevan ils da Flem realisà ina senda linguistica tranter Foppa e Scheia. Lung questa senda da 3,5 kilometers sa chattan 30 tavlas cun infurmaziuns per rumantsch. Entant sto la senda vegnir renovada, ha ditg Giosch Gartmann da la Cuminonza romantscha da Flem.

Fin questa stad vegnia la senda meglierada, las tavlas d'infurmaziun remplazzadas ed adattadas. Uschia datti en l'avegnir be pli 24 tavlas. Plinavant vegnan las tavlas mintgamai ad avair in aspect local. Per exempel vegnia il Crap da Flem, il Pinut u il Lag la Cauma descrit.

Ils custs per la sanaziun da la senda èn calculads cun radund 50’000 francs. Il project vegn sustegnì finanzialmain da la vischnanca politica e burgaisa da Flem sco era dals uffizis da cultura dal chantun e da la confederaziun.

La nova senda rumantscha duai vegnir averta en il decurs dal mais da zercladur.

