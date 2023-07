La chasa d'attempads Sogn Giusep a Cumpadials en la vischnanca da Sumvitg ha relaschà duas da las trais manadras da la chasa per immediat. Quest pass ha il cussegl da fundaziun fatg l'emna passada

Disditga immediata per manadras da tgira en la chasa Sogn Giusep

Cun l'abdicaziun n'hajan las duas manadras pertutgadas betg quintà, sco ina dad ellas ha ditg envers RTR. Glindesdi avant in'emna, ils 19 da zercladur, hajan ellas survegnì la brev blaua ed ellas n'hajan betg gì la pussaivladad da s’exprimer davart la visada, sco ina da las pertutgadas ha ditg vinavant. Ella veglia far valair ses dretg da prender posiziun ed exprimer ina cuntraposiziun.

Tar quella renfatscha, pia che las duas manadras relaschadas n'hajan betg pudì s’exprimer, na prenda Cornelia Vogel, la vicepresidenta dil cussegl da fundaziun, betg posiziun.

La communicaziun da nossa vart è adina stada fitg buna e fitg averta.

Ella conferma dentant ch'il cussegl da fundaziun haja visà las plazzas per immediat. La raschun sajan svaris en la direcziun da la chasa. Suenter ina mediaziun externa che n'haja gì nagin success, haja il cussegl decidì da far ina nova entschatta. El ha engaschà ina persuna che maina la chasa ad interim cun in pensum da lavur da 80 %.

La chasa d'attempads a Cumpadials dat albiert a rodund trenta cussadentas e cussadents.