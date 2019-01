Trun, Campliun, Darvella e Zignau quai èn las fracziuns che Erich Decurtins e ses collegas da la vischnanca da Trun èn responsabels per far ora naiv. L'um da 61 onns è gia dapi decennis tar la vischnanca da Trun ed ha perquai blera experientscha.

Il far ora naiv è per mai la pli bella lavur da l'onn.

Oz na dovrian ins nagina pala per far or naiv, quai funcziunia tut cun la maschina, raquinta Erich Decurtins. Sch'i dettia magari reclamaziuns, emprovia el da dar da chapir a la glieud per tge motivs ch'el haja fatg ora naiv uschia. Lura hajan ils blers era chapientscha.

Legenda: Erich Decurtins RTR, GION HOSANG

