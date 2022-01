Carmalar persunas en il museum è l'idea fundamentala dal tandem. Il program «TIM TAM, Tandem en il museum» è naschì a l'entschatta da la pandemia.

Ir en dus en il museum para a nus nunproblematic, ed i ha funcziunà nunditg bain. En in onn avain nus gì 150 guids ch’èn sa participads e ch'han rimnà ed inventà 1'200 istorgias.

Ils guids envidan ina persuna per far in tandem ed ir en il museum. En il museum vegnan raquintadas istorgias inventadas tar in object per uschia crear atmosfera e vegnir damanaivel a l'art.

Jau chat fitg impurtant da fa la sava per entrar en la chasa fitg bassa. Mussar si ch’igl è fitg simpel lura sa sentan ins forsa pli bainvegnì qua.

Dapli infurmaziuns davart il tandem Tim Tam online Tim Tam online