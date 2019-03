Or da Telesguard dals 20.03.2019.

Els sajan sa decidids da bajegiar ina pendiculara cun duas cabinas grondas - e betg per exempel ina sutgera. Quai haja trais motivs, di il manader da project e directur da las pendicularas da Mustér, Rudolf Büchi.

Transportar pli lev material per la gastronomia sin il Cuolm da Vi, per ex. aua da baiver ensi e l’aua persa engiu

Organisar effizientamain il manaschi da stad

Realisar ina sortida a Cungieri

15 fin 16 milliuns francs

A Cungieri datti gia ina ustaria ed in restaurant è planisà sin il Culm da Vi. La stad vegn in provisori construì, ed in onn pli tard pon ins probabel cumenzar a bajegiar il nov restaurant. Ultra da quai vegn il runal nov sin il Cuolm da Vi prendì en funcziun l’enviern che vegn.

La pendiculara che parta da Salins/Sedrun fin si en il territori da skis da Mustér custa tranter 15 e 16 milliuns francs.

Maletg 1 / 5 Legenda: La pendiculara nova è pronta RTR, Hubert Giger Maletg 2 / 5 Legenda: La stanza sutterana cun las maschinas RTR, Hubert Giger Maletg 3 / 5 Legenda: L'ustaria a Cungieri RTR, Hubert Giger Maletg 4 / 5 Legenda: La staziun sin 2200 meters RTR, Hubert Giger Maletg 5 / 5 Legenda: Vista vers Sedrun RTR, Hubert Giger

