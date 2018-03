Per Théo Gmür èn ils gieus paralimpics betg mo stads dirs, perquai ch'el è partì en 3 disciplinas – cursa rapida, super-G e slalom gigant – dir èsi era stà, perquai ch'el ha gudagnà tuttas 3 disciplinas e suenter stuì far ina massa lavur da medias. El ha bain gì agid dals funcziunaris da la delegaziun svizra che ha cusseglià el. Quella lavur supplementara sper tut il sport, ha el dentant stuì far sez.

Lavur da medias ha duvrà bler temp

Tenor la scheffa da la delegaziun svizra Luana Bergamin è quella lavur da medias era ida vinavant cura che Théo Gmür è puspè stà enavos en Svizra. Perquai haja ella ditg al giuven atlet da 21 onns, ch'è atgnamain student da sport a Magglingen, ch'el possia decider sez sch'el veglia ir a Sursaissa al final da la Cuppa d'Europa u betg. El possia era sa concentrar sin ses studi e prender suenter quai ch'el haja manchentà pervi dals gieus paralimpics.

Legenda: Luana Bergamin, la scheffa da la delegaziun svizra. RTR, L. Livers

Merità ina pausa

La finala saja Théo Gmür sa decidì da far ina pausa e da na betg ir a Sursaissa. Ina pausa meritada tenor Luana Bergamin. In dischavantatg da quella decisiun è dentant, che Théo Gmür na po uss betg emprender d'enconuscher la pista, nua ch'ils campiunadis mundials han lieu l'onn proxim. Luana Bergamin spera dentant, ch'il team svizzer possia far insacura – anc avant ils campiunadis mundials – in u l'auter trenament sin quella pista, uschia che quai na duess betg esser in problem.