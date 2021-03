Ils 28 da schaner 2017 ha quest hotel – l’anteriura chasa da vegls Sontgaclau – avert sias portas cun 15 chombras e 42 letgs. L’entschatta n'è betg stada simpla. L’emprim onn na sajan els betg vegnids en la cifras nairas, di Rico Tuor che maina il Medelina ensemen cun sia partenaria Livia Werder.

Il segund e terz onn avain nus pudì augmentar la svieuta.

Mo alura ha corona franà il svilup. Ils mais passads sajan stà in si e giu, di Livia Werder. Nadal e Bumaun sajan stà bun, sco er il favrer ed il mars. Mender era il schaner.

Tut è stà a curta vista ed ins na sa betg exact tge che vegn.

Legenda: Rico Tuor e Livia Werder. RTR, Hubert Giger

Sa sviluppar enavant sco team

Impurtant è per els da sa sviluppar enavant. Quai hajan els era fatg sco squadra da 10 collavuraturas e collavuraturs. Livia Werder declera ch’i saja sa cumprovà ch’els possian manar l’hotel sco team. Mintgina possia surpigliar responsabladad, ed uschia possian els era esser davent in pèr dis senza stuair temair ch’i na funcziuneschia betg.

E sa sviluppar enavant vul il team dal Medelina era en il sectur dals products regiunals. Els lavurassan fitg gugent pli stretg cun l’agricultura, pudair cumprar products da la val, dals purs, e da communitgar questas istorgias, di Rico Tuor.

Ins na vegn betg ritg cun la gastronomia

Ins na vegnia dentant betg ritg cun la gastronomia en regiuns perifericas, manegia Rico Tuor ch'è era president communal da Medel. Mo sch’ins vegnia da mantegnair in tal manaschi, sch'ins possia pajar las pajas e possia era metter da la vart in pèr daners per far investiziuns ed anc realisar projects – sche quai funcziunia dastgan ins dir cun bun sentiment ch'i sa tractia d'ina istorgia da success.