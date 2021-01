Dapi 2018 è la chasa da scola a Curaglia serrada. Fin il fanadur 2021 vegnan là construidas abitaziuns. Mo la sala da gimnastica e la tribuna restan.

Structuras vesiblas

Ins vesa gia la structura da las sis abitaziuns. Tschintg da quellas han duas stanzas e mesa, ina ha quatter stanzas e mesa. Uss vegnan las paraids isoladas e las installaziuns sanitaras, electricas e la rait da televisiun, internet e telefon preparadas. Las stanzas èn adattadas per persunas impedidas, i dat in ascensur ed in nov stgaudament da stalizzas. Sco l’architect Conrad Pally dim vegnian las lingias dal stgaudament vegl mantegnidas.

Uss stgaudain nus il bajetg cun in provisori, e nus pudain duvrar questas lingias.

Spargnar 100'000 francs

La chasa da scola – sco quai ch’ella exista oz – è vegnida bajegiada il 1933/34. Dus onns pli tard ha era Platta survegnì ina chasa da scola. Il 1964 è la chasa da scola a Curaglia vegnida renovada ed engrondida. La structura saja anc adina buna, di Conrad Pally.

Nus avain pudì salvar la structura, almain quai che porta anc. Igl è adina er cumbinà cun custs, sch’ins sto stgarpar ora.

Els hajan mo stuì far qua e là in access per pudair ir atras. Perquai hajan els era pudì spargnar 100'000 francs. Il preventiv per construir las sis abitaziuns munta a 2,64 milliuns francs. Fin il fanadur duain ellas esser finidas.