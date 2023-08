Ils curs d’emprender rumantsch sursilvan han tradiziun. Suenter blers onns a Laax è il dumber da participantas e participants creschì ils davos onns uschè fitg ch’ins ha giu fatg midada a Glion il 2015 e dapi lura è il dumber s’augmentà quasi mintg’onn. «Ils onns da la pandemia avain nus gì sulet radund 100 participantas e participants, ma tut tschels onns avain nus quasi adina nudà novs records. Uschia era quest onn nua che nus avain 141 participantas e participants», declera il responsabel per ils curs, Conradin Klaiss. Ma quai muntia era ch’ins vegnia plaunsieu a la limita. Per exempel saja la mensa occupada ora quasi sin l’ultim plaz ed era las stanzas da scola han limitas. Ma surtut saja la gronda sfida da chattar adina avunda magistras e magisters che vulan durant la stad instruir rumantsch.

1 / 4 Legenda: Il chantar communabel chanzuns rumantschas è ina impurtanta part dal curs da rumantsch sursilvan. RTR 2 / 4 Legenda: Da mintga participanta e participant, ma era collavuratura e collavuratur vegn fatg ina fotografia e la fin ina collascha cun il purtret da mintgin. RTR 3 / 4 Legenda: Era l'instrucziun ha ina gronda impurtanza e tgi che vul, po era anc far studium individual il suentermezdi. RTR 4 / 4 Legenda: Conradin Klaiss è il responsabel dals curs da rumantsch a Glion. RTR

Dar la schanza a giuvnas scolastas e scolasts

Perquai saja la devisa d’emploiar giuvnas e giuvens che fan il mument la scolaziun da scolasta e scolasts. Uschia han quels la schanza d’instruir rumantsch a persunas fitg interessadas e nus avain scolastas e scolasts fitg motivads, ina situaziun da win-win, di Conradin Klaiss. Ma la sfida da chattar adina dapli persunas d’instrucziun na saja betg da sutvalitar, ma forsa tschiffan las giuvnas ed ils giuvens plaschair d’instruir rumantsch e restan perquai en Surselva, quai fiss era impurtant, accentuescha Conradin Klaiss ch’ha sez fatg la scolaziun da scolast secundar.

En l’avegnir forsa dapli vias per instruir la lingua

Atgnamain na veglian ins betg sclauder persunas che vulan emprender il rumantsch. Perquai sajan els uss da la Fundaziun Retoromana Pader Flurin Maissen vi da chattar autras vias per pudair instruir rumantsch. Per exempel via pitschens videos d’emprender ni cun curs era durant l’onn ora. Quellas ideas stoppian anc pir vegnir concretisadas ma quai saja segir l’avegnir dals curs da rumantsch, sa chapescha era cun mantegnair las duas emnas tradiziunals d’instrucziun cun scolaziun da la lingua ma era da la cultura rumantscha cun chantar e giugar communabel.