Cussegl da la nova vischnanca Breil: Dus candidats mancan anc

L'emprim pass da la fusiun da las vischnancas Breil, Vuorz ed Andiast è d’eleger il cussegl communal dalla nova vischnanca. Sco emprima vischnanca elegia Vuorz questa saira en radunanza communala ses trais cussegliers.

Tenor il contract da fusiun sa cumpona il cussegl communal da la nova vischnanca da Breil da 13 cusseglieras ni cussegliers: otg da Breil, trais da Vuorz e dus d’Andiast. Sco emprima vischnanca elegia Vuorz ils 13 da settember, lura – dus dis pli tard – elegia Andiast. Quai mintgamai en radunanza communala. La veglia vischnanca da Breil elegia ils 24 da settember a l’urna (guarda tabella sut).

Sursiglir cuntegn supplementar Termins d'elecziun Vuorz: 13.09. (rad. comm.)

Andiast: 15.09. (rad. comm.)

Breil: 24.09. (urna)

A Breil tut cler?

A Breil para tut cler. Per ils otg sez en cussegl communal datti otg candidatas e candidats. Breil ha repartì ils sezs sin las trais fracziuns Breil-Vitg, Danis/Tavanasa e Dardin tenor il dumber d’abitants. Breil-Vitg ha uschia dabun quatter represchentants, Danis/Tavanasa trais e Dardin in. Mintga fracziun ha plinavant d'eleger mintgamai ina persuna sco suppleant.

Dus candidats mancan a Vuorz ed Andiast

Per ils trais represchentants da Vuorz en il nov cussegl communal datti mo dus candidats uffizials. Era ad Andiast manca in candidat u ina candidata. I dat in sulet candidat uffizial per dus sezs. Tant il president actual d'Andiast Sievi Sgier sco era il president actual da Vuorz Guido Dietrich. Els èn dentant persvas ch’i dettia anc candidats ord il mez da las duas radunanzas communalas.

Candidat(a)s uffizial(a)s per il nov cussegl communal da Breil Breil (Breil vitg) 1

René Carigiet jun.

Breil (Breil vitg) 2

Guido Caduff

Breil (Breil vitg) 3

Meinrad Schmed

Breil (Breil vitg) 4

Maurus Tomaschett

Breil (Danis/Tavanasa) 5

Corsin Albin

Breil (Danis/Tavanasa) 6

Martin Comincioli

Breil (Danis/Tavanasa) 7

Priska Sgier-Caduff

Breil (Dardin) 8

Aluis Cahannes

Breil (Breil vitg) suppl.

Placi Schmed

Breil (Danis/Tavanasa) suppl.

Retus Cathomas

Breil (Dardin) suppl.

Pascal Derungs





Vuorz 1

Mengia Risch

Vuorz 2

Sven Seeli

Vuorz 3

nagin(a) candidat(a)

Vuorz suppl.

Robert Veraguth





Andiast 1 Tarcisi Dietrich

Andiast 2

nagin(a) candidat(a) Andiast suppl.

nagin(a) candidat(a)

RR actualitad 17:00