Il cussegl da vischnanca da Tujetsch ha approvà il preventiv per l’onn 2019. Quel quinta cun in surpli d’entradas da radund 180'000 francs, quai tar entradas totalas da radund 11,3 milliuns francs ed expensas da radund 11,1 milliuns francs. La radunanza communala ha anc d'approvar il budget 2019.

Cussegl da vischnanca Tujetsch – approvà il preventiv per il 2019

Vinavant ha il parlament da la vischnanca da Tujetsch decis da conceder plirs credits d'impegn. Ina pli gronda investiziun vul la vischnanca far cun construir ina nova via da manaschi sin il Tgom per 700’000 francs. La gronda part dals credits d'impegn ston vegnir approvads tras la radunanza communala.

Pe da taglia resta

Era ha il cussegl da vischnanca decis da laschar il pe da taglia sin 95% da la taglia chantunala simpla, sco era approvà il preventiv 2019 dal quint da

gudogn e sperdita dal Bogn Sedrun. Era qua ha la radunanza communala l'ultim pled en chaussa.