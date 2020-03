In um da 90 onns en chasa da tgira a Vella è mort pervi dal coronavirus. I sa tracta da l'emprim mort enconuschent en Surselva.

Coronavirus ha chattà via en chasa da tgira Lumnezia

Il manader da la chasa da tgira Lumnezia, Retus Giger, discurra d'in schoc per il persunal, cura ch'i saja vegnì enconuschent ch'il coronavirus sa derasia tar els.

Trais persunas dal persunal e dus cussadents èn la finala vegnids testads positiv sin il virus. La mort dal cussadent da 90 saja deplorabel, di Giger. La chasa haja sa tegnì vid las mesiras prescrittas ed ins na sappia betg insatge persuenter, sch'il coronavirus sa derasia tuttina. Co i giaja vinavant è ina chaussa dal tut averta. Quai vala per tut las chasas da tgira e per tut ils auters, di Retus Giger. Els vegnian vinavant a sa tegnair vid las prescripziuns da l'Uffizi federal da sanadad e sperar dad uschia pudair franar il coronavirus.