En la chasa da tgira a Vella hai dà differenzas persunalas betg surmuntablas. Quellas hajan manà tar la situaziun che la manadra da la tgira ha abditgà la plazza e terminà quella la fin d’avust. Il mainachasa è scrit malsaun. Ils dus posts vegnan uss manads ad interim dad autras persunas.

La direcziun da la chasa da tgira e d’attempads surpiglia per il mument il president da la fundaziun «Da casa Val Lumnezia», Mathias Bundi. Quant ditg ch’el sto remplazzar il manader da la chasa, Retus Giger, n’è anc betg enconuschent.

Per la direcziun da la tgira ha il cussegl da fundaziun da la chasa da tgira elegì ina soluziun transitorica. Per in mez onn surpiglia Ruth Lichtensteiger il post sco manadra ad interim. En quest mez onn spera il cussegl da fundaziun da pudair reglar la successiun definitiva per la tgira.