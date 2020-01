Al cumenzament eran ils snowboardists ils rebels, che stuevan cumbatter per insumma pudair duvrar ils runals. Oz è snowboard in sport olimpic e professiunalisà. Quai, e quai ch'è uschiglio anc capità ils davos 40 onns, mussa l'exposiziun «Welcome on Board» en la Chasa Melna a Flem.

En la Chasa Melna a Flem – il mecca dal snowboard – pon ins vesair il svilup da l'aissa, differents films, massa fotografias – sco era intervistas cun differents snowboardists. Tenor Sina Candrian, co-curatura da l'exposiziun e profi-snowboardista, datti per in e mintgin insatge interessant – tant per uffants sco era per snowboardists professiunals. Er ella sezza haja numnadamain scuvrì ina massa da nov durant las lavurs per l'exposiziun.

Per Sina Candrian saja quella exposiziun stada ideala per ses emprims pass en il mund da l'art – dentant era per l'exposiziun saja ella sco insidra stada in grond avantatg.

RTR Telesguard 17:40