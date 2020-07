Studi per nova punt pendenta per peduns a Mustér

Il pre-studi per realisar la punt pendenta saja vegnì inoltrà al chantun, scriva la FMR. Planisà è da realisar ina punt d’ina lunghezza da 280 meters e d’ina autezza da 92 meters. Sin ina resposta dal chantun spetgan ils responsabels en radund in mez onn, uschia che las lavurs da planisaziun possian vegnir terminadas l’onn che vegn e la punt la finala il 2022. Il president da la cumissiun Christian Loretz quinta sulet cun in temp d’in mais per la finala realisar la punt pendenta.

Il pre-studi ha la vischnanca da finanziar

Ils custs per il pre-studi da 90’000 francs vegn la vischnanca da Mustér a finanziar. La punt sezza che duai custar 1,8 milliuns francs duai vegnir finanziada da instituziuns e tras donaziuns. Uschia sajan ins gia a la tschertga da tals daners, impurtant saja che la vischnanca na stoppia betg vegnir engrevgiada cun tals custs, ha ditg il gerà Wendelin Jacomet. La punt duai porscher ina attracziun nova per turists ed indigens ed era porscher ina colliaziun nova vi Mumpé Medel. Cun la punt possian ins spargnar circa ina mesa ura temp da viadi en cumparegliaziun cun uss. Era possia la punt porscher a pelegrins che fan la «via Francisca» che maina da Constanza a Padua ina via pli attractiva e agreabla. Sche la punt vegn alura realisada ha il suveran da la vischnanca da Mustér da decider.