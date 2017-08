Danis: danovamain art vid las fatschadas

Differentas artistas ed artists da la Svizra e da l’exteriur sa participeschan al segund festival da street art a Danis.

Art temporar a Danis cun artists internaziunals 1:28 min, sil punct dals 17.8.2017

Per la segunda giada organisescha il hostel Autra Caussa a Danis in festival da street art. Differents artists ord la scena internaziunala èn envidads da vegnir a malegiar vid las fatschadas dal hostel.

Ina da las artistas è Caro Pepe. Ella è oriunda da l’Argentina e via a Berlin. Sia marca è da malegiar dunnas cun be in egl. Sin la dumonda, pertge ch’ella fetschia quai declera ella che quai saja sia furma d’expressiun che l’uman saja in individi subjectiv che haja ina vista incumpletta sin la realitad. Cun il maletg che Caro Pepe ha picturà vid la paraid vul ella simbolisar las perdavantas en sia famiglia, per exempel sia mamma sia tatta euv. Fermas dunnas, che hajan influenzà ella sezza da daventar la persunalitad ch’ella saja oz. En tut quinta l’artista ch’ella dovria 45 fin 50 uras fin ch’il purtret è a fin.

Il punct culminant è la fin d’emna cura che la fatschada davant da la chasa vegn picturada dals artists QueenKong da la Svizra. Latiers vegn organisà ustaria, bar, musica e divertiment per grond e pitschen.