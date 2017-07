Dapi 25 onns datti l'emprim d’avust ils ensolvers da purs

Sin il bain puril dals Alpigers a Rueun èsi il segund ensolver da purs.

L'ensolver d’emprim d'avust datti dapi l'onn 1992. Quai è da sias uras stà ina campagna da l'uniun da purs per la festa da 700 onns Confederaziun. Ussa èni plitost stgars ils brunchs d’emprim d’avust. Quels da la Surselva èn spert dumbrads: Medel, Valendau, Fidaz, Stussavgia e Rueun. A Rueun porscha la famiglia Alpiger il brunch d’emprim d’avust.

Ch’els fan quest onn in brunch è d’engraziar a Roman e Corin Alpiger, ils dus uffants da Markus ed Anita Alpiger. Roman e Corin hajan giavischà da puspè far in brunch, sco els avevan gia fatg il 2012.

Mo sco Anita Alpiger ha ditg, fussi betg pussaivel da far l’entira lavur senza numerus gidanters. Per dar da baiver e da mangiar als osps ch'èn s’annunziads, dovri 22 persunas.

Fin ussa èn 200 persunas s'annunziadas. Ils Alpigers quintan però ch'i vegnia anc bain inqual senza s'annunziar. Ils emprim osps vegnan spetgads enturn las 9:00 la damaun.

