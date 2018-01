Dapi 30 onns success cun teater a Mustér

La Gruppa da teater Mustér po festivar quest on ses giubileum da trenta onns. En quai temp ha ella preschentà 26 teaters, per il pli cumedias. Era per il giubileum datti ina cumedia. Il classicher «L'onda da Charly».

Avant 30 onns han 18 persunas fundà la Gruppa da teater Mustér. Sco quai che Vigeli Lutz, in dals fundaturs raquinta avevan els lura nagut ed il pli pauc daners. Mintgin ha pajà ina contribuziun da 30 francs. Quai è d'intervegnir or dal protocol. Per lur emprim toc «Marcus vegn persequitaus» haja quai gì num far tut sez declera Vigeli Lutz. Ussa 30 onns pli tard è la gruppa creschida sin 40 commembers. Sco il president Sigis Beer di hajan ins success cun las cumedias ch'els preschentian onn per onn. Era pertutgant commembers sajan ins per il mument en ina buna situaziun. Uschia na sajan betg mintga onn ils medems sin tribuna quai che saja era interessant per ils aspectaturs.

In classicher per il giubileum

Sursiglir cuntegn supplementar Preschentaziuns en halla Cons: 13.1.2018, las 20.00

14.1.2018, las 14.00

20.1.2018, las 20.00

21.1.2018, las 14.00

26.1.2018, las 20.00

27.1.2018, las 20.00

Per il giubileum n'è betg planisà da far gronda festa. Tenor Sigis Beer vegnia festivà aifer la gruppa da teater. Tar il toc èn ins percunter sa decidì da preschentar in classicher. «L'onda da Carly» è ina cumedia scritta 1892 en l'Engalterra. Il toc è vegnì translatà en passa 100 linguas ussa da nov era en rumantsch. Il toc cun blers embrugls è vegnì adattà sco gieu auditiv, opereta e musical. Mo il pli enconuschent è il toc probabel daventà pervia dals films ch'èn vegnids fatgs 1955 cun Heinz Rühmann e 1963 cun Peter Alexander en la rolla principala.

