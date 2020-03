Quantas persunas che la sora Madlen Büttler ha gia accumpagnà fin a la mort: quai na sappia ella betg dir. I sajan en mintga cas stadas bleras:

Cura che la mungia da la claustra da Glion ha cumenzà ad accumpagnar persunas, n'haja ella betg fatg gugent questa lavur. Ella haja gì tema da las muribundas e dals muribunds. Cun il temp haja ella dentant badà, ch'igl è atgnamain ina lavur fitg bella.

Igl è ina lavur fitg preziusa, sch'ins po accumpagnar persunas. Ins emprenda fitg bler da quellas persunas.

Per Madlen Büttler è l'accumpagnar surtut ina lavur dal cor.

Da discurs fin uras plain quietezza

Accumpagnar ina persuna saja mintga giada in pau auter. Ils ins sa regordan e raquintan da lur vita. Auters percunter giaschan mo quiet en lur letg. L'accumpagnadra u l'accumpagnader sesa per part durant uras daspera, senza dir in pled. Quai na vul dentant betg dir, ch'els na schazegian betg lur servetsch. Per in muribund u ina muribunda saja simplamain il sentiment ch'insatgi saja qua, fitg impurtant.

Vinavant saja la lavur er in servetsch impurtant per ils confamigliars. Surtut per quels saja la davosa fasa da vita d'in confamigliar in temp stentus. La forza dad accumpagnar sez n'haja strusch insatgi. Sch'els possian lura puspè durmir ina notg, perquai ch'insatgi auter mira dal confamigliar, saja quai in grond sustegn.

La dumonda saja gronda

Tenor la mungia da la claustra da Glion è la dumonda per l'accumpagnament fitg gronda. Perquai porscha ella dapi 13 onns ina sort scolaziun. En quests curs mussa ella ensemen cun sia collega Rita Berther co ins accumpogna. Co ir enturn cun questa situaziun, co discurrer cun ina persuna en sia davosa fasa da vita u co ch'ins sa prepara per uschia ina lavur. Quels curs han lieu mintgamai durant la primavaira. Circa 15 persunas sa participeschan mintg'onn al curs.

