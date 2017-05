Denner a Laax serra las portas

A Laax sto la butia dal Denner serrar sias portas la fin d'avust 2017.



La possessura Heidi Camenisch-Gort, che maina las duas stizuns da Denner a Laax ed a Flem, ha ditg a RTR che la stizun a Flem restia averta perquai che la svieuta a Flem saja meglra che a Laax.

La situaziun da concurrenza a Laax saja ils davos onns uschè gronda, ch’ella haja stuì decider da serrar las portas avant ch’i dettia sperditas.

Cun serrar la stizun a Laax van a perder 1,5 plazzas e la plazza per in emprendist. Sco la possessura di, saja pussibel da surpigliar ina pitschna procentuala d’ina plazza en la stizun a Flem.

La stizun a Laax resta averta fin il davos mument, perquai che la stizun a Flem surpiglia alura l’entir inventari. Sulettamain l’inventari sco curunas e frestgeras auda ad ella sco possessura e betg al concern da Denner.

Las localitads nua ch’il Denner sa chatta tutgan a la vischnanca da Laax. Sin dumonda da RTR ha il president da la vischnanca da Laax Franz Gschwend detg, che la vischnanca vegnia a scriver ora questa localitad per affittar. El deplorescha, ch'il Denner, che era in magnet per il center da cumpra la Cauma, serra las portas.