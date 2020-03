La dentista Petra Tuor a Mustér ha il mument avunda material da dischinfectar e mascras da protecziun. Empustar material saja dentant grev u quasi nunpussaivel il mument. Co la situaziun possia sa sviluppar na possian ins propi betg dir uss.

Cura ch’ins telefonescha per empustar, alura vegn la resposta ch’ins na possia furnir il mument ed i saja da spetgar.

Ma els hajan fatg ina gronda empustaziun avant il coronavirus ed uschia na sajan els il mument era betg en las stretgas, di la dentista che maina la pratica a Mustér.

Dentists n’èn betg adina resguardads en il plan da pandemia

La Confederaziun haja in plan da pandemia, nua ch’i vegnia definì co reparter las reservas da material medicinal sin ils chantuns. E da chantun a chantun dettia quai differenzas, co ch'ils dentists sajan resguardads, scriva la Societad svizra dals dentists sin dumonda da RTR.

Era accentuescha la societad ch’ins saja en stretg contact cun ils chantuns e cun l’Uffizi federal da sanadad, ma era cun il commerzi en detagl per pudair cumprar per exempel mascras da protecziun. Ma els sco societad possian sulet far attent sin la necessitad da meds da dischinfectar e da mascras da protecziun per ils dentist, scriva la Societad svizra dals dentists.