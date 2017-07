«Der Berg bebt» – nua che trais generaziuns fan festa

Durant ch’in Open Air Val Lumnezia attira plitost in giuven public, valan festivals da schlagher plitost sco festas per glieud pli veglia. Quai na correspunda dentant betg dal tut a la realitad: Al «Der Berg bebt» han trais generaziuns festivà cuminaivlamain.

Giuven e vegl al festival da schlagher 3:00 min, Battaporta dals 15.7.2017

Blera glieud differenta aveva chattà la fin d'emna la via a l'emprim festival da schlagher «Der Berg bebt» a Flem sin l'Alp Plaun: Fans da la musica da schlagher, turists, indigens e da quests ch’èn simplamain vegnids per giudair la festa.

Cuminanza e festa e lura pir la musica

Per ils giuvenils, ch’eran per gronda part indigens, era la musica da segunda impurtanza. Pli impurtanta eran la festa e la cuminanza. Per quest motiv eran els er betg da chattar avant la tribuna, mabain plitost davos tiers, tar las bars ed en las tendas da festa. La musica da schlagher n'haja betg disturbà els grondamainera – tut plitost suenter il motto: «Cun ina, dus bieras va quai schon!».

