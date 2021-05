Sabrina Venzin da Mustér ha scrit in cudesch d’uffants sco lavur da matura. Il cudesch «Tomo va a scola» ha ella scrit ed era illustrà tut sezza. Ma cumprar na pon ins betg in exemplar, pertge ella ha sulet laschà stampar paucs exemplars, ma in era per la biblioteca.

L’idea per il cudesch è naschida durant in inscunter d’ella e sia mamma cun ina amia da la mamma ch’è scolasta e pedagoga curativa. Uschia han ellas discutà che quai na dettia betg propi cudeschs rumantschs per uffants che cumenzan a leger. L’emprim n’èra ella betg propi persvasa da l’idea ma la finala ha ella tuttina plaschì.

Ils arguments principals per la decisiun eran da far ina lavur creativa, ed er ina lavur che ha ina tscherta persistenza e ch’ins po avair en maun. Quai è alura gartegià di Sabrina Venzin, era sch’ella n’è betg adina cuntenta cun il resultat. Cura ch’ins miria sin il resultat alura vesian ins adina anc detagls ch’ins avess pudì far meglier, di la giuvna dunna che finescha il gimnasi cun la matura en curt.

Preleger sco onur e sfida

Ella n’haja fin uss anc betg pudì preleger bleras giadas en sia vita, uschia saja il di da preleger stà ina buna chaschun. Ils uffants sajan er in public engraziaivel che taidla cun gronda attenziun l’istorgia ed i saja propi bel da vesair las reacziuns directas dals uffants, di Sabrina Venzin.

Ella ha pudì preschentar ses cudesch en connex cun ils dis da preleger svizzers. Quels han las bleras bibliotecas, en consequenza da corona, fatg digital. La biblioteca a Mustér ha fatg prelecziuns sulet cun uffants, uschia han els pudì cuntanscher dus resultats. Per l’ina ils uffants, lez sajan quels ch’ins possia anc motivar da tadlar e leger istorgias da tuttas sorts, di Manuela Venzin, mamma da Sabrina e bibliotecara en la biblioteca a Mustér. Ed il preleger saja per ils uffants in impurtant punct da svilup e per l’autra hajan els uschia pudì sa participar a quel di da preleger svizzer propi real e betg sulet digital.