Alexandra Quinter ha midà avant trais onns davent da l’ospital a Glion tar la Spitex Foppa sco tgirunza. Avant ha ella lavurà en sala d’operaziun e deva ils guaffens d’operar als medis. Uss giauda la dunna da 50 onns il contact cun lur clientella. Tar la Spitex dian ins apropos, clientella e betg pazient.

Legenda: Alexandra Quinter ama sia lavur. RTR

Exact quest contact fetschia la lavur uschè bella, di Alexandra Quinter ch’è oriundamain da Danis en Surselva.

Il pli gugent hai jau cura che la clientella raquinta da lur vita. Jau chat ch’ins sa emprender uschè bler da lur savida e quai prend jau lura era gugent cun en mia vita privata.

Ma savens na tanschi betg per ina baterlada. Tar la Spitex hajan ins savens da lavurar sut squitsch da temp, di Alexandra Quinter che lavura dapi 25 onns en il sectur da sanadad.

Stress - u blera lavur?

Stress na numnass ella quai dentant betg. Stress fetschian ins savens sez. Ins stoppia simplamain far pass per pass e studegiar ordavant tge ch’ins sto far e lura vegnian ins savens da reducir il stress, manegia la tgirunza.

Sper la blera lavur, dettia anc in’autra sfida, numnadamain sch’ella stoppia dir ad in client u ina clienta che vuless star a chasa ch’ella u el stoppia ir en ina chasa da vegls u da tgira.

Ina lavur engraziaivla

La lavur tar la Spitex saja fitg engraziaivla. La clientella apprezieschia fitg la lavur ch’ella fa e dia adina engraziel – uschia era ils parents, di Alexandra Quinter.