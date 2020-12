Pli bler che be ina rait d'internet svelta

Cun l'augment da far homeoffice èsi indispensabel d’avair ina buna colliaziun cun il mund, u almain cun il patrun da lavur. Premissa per savair lavurar da chasa è ina buna colliaziun d’internet. Ils lieus principals e cunzunt la branscha da turissem en Surselva è colliada fitg bain cun la rait digitala. En la periferia datti il mument anc grondas differenzas vid la rait. Enfin il november 2021 duessan tut ils vitgs da la Surselva survegnir ina colliaziun cuntentaivla.

Distanza digitala

Per il sviluppader regiunal da la Surselva Rudolf Büchi èsi impurtant ch'ils territoris perifers han ina buna rait d’internet. Per el tutga quai tiers il provediment da basa sco l’electricitad e l’aua currenta en las chasas. Cuntrari a las per part grondas distanzas geograficas, na dastgi tenor el betg dar ina distanza digitala pervia da colliaziuns nuncuntentaivlas a la rait d’internet.