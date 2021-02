La Swisscom investescha ed installescha a Val S. Pieder la pli nova tecnologia digitala. Uschia vegnan las chasadas colliadas directamain cun fibras da vaider. En funcziun na d’astga la Swisscom per il mument betg prender il nov sistem.

Inquisiziun da la WEKO

La cumissiun da concurrenza federala WEKO examinescha sche la Swisscom installescha in nov monopol cun la nova tecnologia. Crap da stgarpitsch è il davos toc tranter las centralas da repartiziun e las chasadas. Enfin ussa èsi uschia che bleras regiuns perifericas èn colliadas cun la rait da fibra da vaider. Il davos toc davent da la centrala enfin en chasa vegn dentant colliada cun fils d'arom. Sin quai davos tschancun, era numnà «letzte Meile» na dastgia quai dar nagins sistems da monopol. Perquai stueva la Swisscom enfin ussa montar tranter la centrala ed ils tumbins da cabels avant las chasas quatter fils da colliaziun. Uschia han tut las interpresas da communicaziun in access liber a la rait da fibra da vaider. Cun la nova tecnologia preveda la Swisscom da montar sulet in fil pli. La WEKO pretenda che quai pudess daventar in monopol. La Swisscom percunter di che l'access liber per ulteriurs concurrents da telecommunicaziun saja anc adina garantì.

Dischavantatgs per las regiuns perifericas?

Per il temp d'inquisiziun ha la WEKO relascha ina disposiziun super provisorica envers la Swisscom. Quella scumonda a lezza da manar vinavant ils projects cun la nova tecnologia. Per il sviluppader regiunal da la Surselva è l'agir da la WEKO ina discriminaziun directa da las regiuns da muntogna. Quellas hajan ussa da pajar il pretsch per la concurrenza che las firmas da communicaziun mainan en las citads e lur aglomeraziuns.

En las regiuns muntagnardas stuain nus esser cuntents sche nus avain insumma ina firma che investescha en l'infrastructura da telecommunicaziun. Concurrenza na duvrain nus betg tar l’infrastructura mabain tar ils servetschs.

Per Ruedi Büchi vegn il svilup en las regiuns muntagnardas impedì cun las mesiras da la WEKO

Tge munta quai per Val S.Pieder

La Swisscom ha confermà ad RTR da vulair far a fin las installaziuns planisadas en la vischnanca da Val. Ma en funcziun na dastga ella betg prender il nov sistem. Quai savess avair per consequenza in chasti da plirs milliuns francs. Encunter las disposiziuns da la WEKO ha la Swisscom fatg in recurs tar il Tribunal administrativ federal. Enfin che la dispita tranter la Weko e la Swisscom è decidida ston ils da Val anc sa cuntentar cun las lingias d’arom, ch’èn enfin 50 giadas pli plaunas che las fibras da vaider che fissan gia montadas.