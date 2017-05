Dirigì 12 onns il Chor viril Laax

Umberto Camathias dirigia dapi 12 onns il Chor viril Laax. Ussa saja il temp ideal per chalar, manegia el.

Tenor Umberto Camathias dovria quai in temp, fin ch’in dirigent haja il chor là nua ch’el veglia. Ma il dirigent stoppia era guardar ch’il chor daventia betg dependent dad el. Perquai è el persvas, che chalar suenter 10 fin 15 onns saja ideal. La fin d’emna dirigia el ses davos concert. Fin la fin d’october datti dentant anc intginas occurrenzas profanas ed ecclesiasticas, nua ch’il chor sa preschenta. Tge ch’el fa lura, na sa Umberto Camathias anc betg. Forsa fetschia el in pau pausa per s’inspirar da novamain. Chors che provocassan da diriger dettia schon. Ma quai na saja forsa anc betg madir avunda.

Sursiglir cuntegn supplementar Concerts Ils emprims concerts communabels dal Chor viril Laax cun il Chor mischedau Laax èn sonda, ils 6 da matg las 20.00 e dumengia ils 7 da matg las 17.00 en chasa da scola a Laax. Suenter concert datti mintgamai ustaria.

Nov dirigent

Sco quai ch’il president dal Chor viril Laax Simon Caviezel di, hajan els gì avunda temp da tschertgar in nov dirigent. La finala hajan els lura gì cletg da chattar cun Remo Arpagaus ina persuna oriunda da Laax che saja pronta da surpigliar il chor.