Il manader dal center da cultura e clausura da la claustra da Mustér, Silvio Bernasconi, sco era l'otelier da Tujetsch Josi Russi hajan, sco quai che Sedrun Mustér Turissem scriva, demissiunà. Russi haja demissiunà per raschuns persunalas. Bernasconi haja bandunà Sedrun Mustér Turissem per turnar en sia patria, il Tessin.

La claustra da Mustér tschertga in nov manader per il prim da november 2018. La presidenta da Sedrun Mustér Turissem, Corinne Staub ch'è era vegnida elegida il schaner, deplorescha las duas demissiuns. Ella saja dentant cuntenta da pudair sa laschar enavant sin in ferm team.

Cun las finanzas vai bain

Tenor il directur partend, Hans-Kaspar Schwarzenbach sajan las finanzas dentant sin buna via. Avant intgins onns hajan ins anc stuì dumandar ils crediturs per novs termins da pajar enavos daners, uss haja l'organisaziun ina reserva da 450'000 francs. La reserva dettia a sia successura, Simona Barmettler la segirezza per metter en pe interessants projects e per nizzegiar novas chaschuns.

