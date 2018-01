Duas soras – in label

Da Mustér en l'entira Svizra. Quai è la visiun che las duas soras Valeria ed Alina Hendry han per lur label da moda.

Purtret da Valeria Hendry da Mustér 3:31 min, Telesguard dals 12.1.2018

Per vegnir cun lur label viadora tar ils cumpraders dovra quai ina pagina d'internet cun ina stizunetta, nua ch'ins po cumprar la vestgadira cun motivs creads a Mustér. Uschia èn las duas soras Valeria ed Alina Hendry sa decididas da lantschar ina campagna da crowdfunding per rimnar 5'000 francs – ed han gì success.. Cun quests daners vulan ellas finanziar la pagina d'internet. mo era la digitalisaziun da novs motivs per la vestgadira.

Inspiraziun da la natira

Valeria dissegna gia daditg cun gronda passiun. Uschia è era l'idea naschida da far t-shirts cun quests motivs. L'inspiraziun per ils dissegns vegnan da la natira, e quai duai era esser il spezial dal label «Valys art - nature inspired». Ideas per ulteriurs motivs datti avunda ed uschia duai era crescher il sortiment da vestgadira u accessoris.

Ch'ellas daventian ritgas cun lur label na crajan las duas soras betg. Almain betg ritgas cun daners. Ritgas daventian ellas dentant da novas experientschas. Pertge cun in tal project possian ins emprender bler.

