Dus accidents entras manischunzs alcoholisads en Surselva

La fin d’emna hai dà a Castrisch ed ad Acla en Stussavgia dus accidents entras manischunzs alcoholisads. Omadus automobilists èn sa blessads levamain.

Sonda bun’ura è in’automobilista da 28 onns charrada sur la via ora tranter Glion e Castrisch. Quai communitgescha la polizia chantunala. Tar ina curva lunga a sanestra ha ella perdì la controlla da ses auto ed è vegnida sur la via ora. Suenter ina cupitgada è l’auto sa fermà en in prà. L’ambulanza ha transportà l’automobilista ch'è sa blessada levamain en l’ospital da Glion. L’analisa da sang ha mussà che la dunna n’era betg pli abla da charrar in auto.

Era en Val Stussavgia ha in automobilist alcoholisà chaschunà in accident. Sco la polizia chantunala communitgescha, è l’um da 34 onns che charrava sin la via da Stussavgia en direcziun Versomi charrà en in rieven. Silsuenter è ses auto cupitgà sin la vart. Tenor indicaziun dal manischunz haja el stuì guntgir ina selvaschina. L’automobilist è sa blessà levamain tar quai accident.