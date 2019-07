Ils tiradurs da Duvin, ina fracziun da Glion, san betg pli sajettar sin lur stan da tir. Avant intgin temp è il chametg dà en gest sper il cundriz da la schibas electronicas e ha destruì quel. Il donn vid las quatter schibas vegn schazegiads sin 50'000 fin 60'000 francs.

Noss commembers èn pronts da sajettar qua tar nus, dentant be sche nus sajettain era qua a Duvin.

Per quest onn sappia betg pli vegnir sajetta a Duvin ha Peter Camenisch, il president da la societad da Tir Duvin, ditg ad RTR. La societad è ussa vidlonder da sclerir tge pussaivladads ch'els han dad investir en in cundriz nov. La pussaivladad d'installar in cundriz d’occasiun è era anc ina opziun per ils da Duvin. Plinavant vegn sclerì sch'els veglian forza reducir da quatter sin duas schibas.

Legenda: Il stan da sajettar è en bun stadi e betg donnegiads dal chametg. RTR, Linus Livers

