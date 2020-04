Daniel Solèr da Morissen candidescha per il presidi

Cunquai che la plazza da presidi da la vischnanca Lumnezia è dotada cun 40% ha el sco emprim sa cusseglià cun il patrun da lavur e cun sia famiglia avant che annunziar sia candidatura, communitgescha Solèr.

Carriera economica e politica

Sia carriera professiunala ha Daniel Solèr entschet sco dissegnader d'electro e la finala è el sa scolà sin il sectur d'economia d'energia cun in titel da master. Oz lavura el tar la Hydro Surselva sco spezialist d'energia e rait.

Er enconuschent è Daniel Solèr sco president dal chor viril Lumnezia. Ils davos otg onns ha el pudì rimnar experientscha sco suprastant cun il departament da traffic, ovras publicas ed ambient en la vischnanca Lumnezia.

Ulteriurs candidats

Fin uss è mo in candidat s’annunzià per il carussel d’elecziuns en Lumnezia. Daniel Blumenthal, che vegn numnà sco eventual candidat, n'ha betg confermà quai envers RTR. Per el saja anc memia baud da decider, ha el manegià.

Las elecziuns han lieu il settember, la perioda d’uffizi entschaiva l'emprim da schaner 2021.