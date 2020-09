Avunda candidatas e candidats per ils posts vacants

Las elecziuns per il cussegl communal da la vischnanca da Mustér vegnan ad esser propi in'elecziun, conferma la presidenta da la cumissiun electorala Rita Huonder. Uschia stettian 19 candidatas e candidats a disposiziun per ils 15 posts vacants. Quai saja fitg allegraivel ch’era bleras persunas giuvnas stettian a disposiziun per il parlament communal.

Per il presidi datti sulet in candidat

Per il presidi communal datti cun René Epp dentant sulet in candidat. Sumegliant vesa quai ora per la suprastanza communala:

Clemens Berther (fin uss)

Wendelin Jacomet (fin uss)

Iris Lombris-Manetsch (fin uss)

Paul Flurin Schmidt (nov)

Qua stat Paul Flurin Schmidt a disposiziun per il sulet post vacant ch’era d’occupar. La cumissiun da gestiun era sa retratga en globo, uschia che tut ils trais posts eran d’occupar. Qua han ins chatta trais candidatas e candidats per ils trais posts vacants, scriva la vischnanca da Mustér.