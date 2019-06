Il candidat è dapi in onn a Schluein, el è giurist da mastergn.

Ralf Schläpfer candidescha per il presidi da Schluein

Sche Ralf Schläpfer vegn elegì sco nov president da la vischnanca da Schluein lura schabegia quai en absenza da sia persuna. El ha dentant sincera da surprender quest uffizi en cas d'ina elecziun.

La raschun da sia absenza

Ralf Schläpfer è cun sia famiglia sin in viadi enturn il mund cun ina bartga a vela. L'entschatta dal temp d’uffizi a Schluein fis il 1. da fanadur. Quai na vegnia betg a tanscher per turnar dal viadi, uschia che la vice presidenta Andera Montalta vegn a manar la bartga fin che Schläpfer e da return mez avust.

La lavur da chattar in candidat per il presidi e per la suprastanza da Schluein ha ina cumissiun fatg. Andrea Montalta, sezza suprastanza da Schluein ha manà quella cumissiun. Sper Ralf Schläpfer, che duai remplazzar Bruno Wellinger, han els era chattà Corsin Bearth che remplazza Gerold Caminisch en suprastanza. Omadus ston anc vegnir elegids a la radunanza communala.

