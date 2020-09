Las parallelas dals dus candidats èn grondas. Omadus chantan en il chor da vallada. Omadus han famiglia, ed han cumenzà lur carriera politica en lur vischnanca nativa. Quai han els omadus fatg sco suprastant cun il departament da bajegiar.

Daniel Blumenthal è stà president da la vischnanca da Vella e deputà dal cumin Lumnezia a Cuira. Daniel Solèr è gia dapi otg onns en suprastanza da la vischnanca Lumnezia.

Maletg 1 / 2 Legenda: Daniel Blumenthal vul terminar sia carriera politica, cun il presidi da la Lumnezia. RTR, Flavio Deflorin Maletg 2 / 2 Legenda: Daniel Solèr vul far il proxim pass da sia carriera politica. RTR, Flavio Deflorin

Vischnanca fusiunada – ferma vischnanca

Ils dus Daniels èn persvas da la Lumnezia, che stat cun in agen chapital da 40 milliuns francs sin agens pais. Sco president han ins uschia bleras pussaivladads dad agir en vischnanca.

Franar la depopulaziun

Recepts per franar la depopulaziun na datti betg dals candidat. Tuttina fan els attent che la Lumnezia porscha gia bler a sia populaziun. Activitads da far sport u er da cultura èn avant maun. La giuventetgna stoppia vegnir tgirada sco ina stgazi per garantir in bun avegnir a la vischnanca. En quella direcziun vulan omadus era lavurar.

Unitad Lumnezia u «DNA Lumneziana»

Daniel Blumenthal vesa quella unitad sco fermezza da la val. Daniel Solèr vesa ch'ins stoppia lavurar vinavant per far pli ferma quella unitad. I saja stà ina da las pli grondas sfidas suenter la fusiun, dad unir ils abitants e da stgaffir ina «DNA Lumneziana».