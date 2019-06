La scola da Mustér organisescha per tut las radund 200 scolaras e scolars da la scoletta fin il stgalim superiur in'emna da project sut il motto «ambient».

L’idea per far ina tala emna da project è vegnida dal cussegl da scola, di il mainascola Roger Tuor. Uschia èsi oriundamain stà planisà da tematisar sulet la chatscha, ma la finala han ins schlargià il tema sin l’ambient. Tuttina chatta la chatscha in impurtant plaz durant l’emna da project. Uschia vegn ina part dals scolars dal stgalim superiur ad observar la selvaschina cun il guardiachatscha. Tut las scolaras ed ils scolars vegnan a visitar a Salaplauna ina exposiziun sur dal luf ed il luf-tscherver.

Pinar ina planta en il guaud

Era sin il program stat dad ir en il guaud. Là pon ils scolars e las scolaras emprender d’enconuscher ils nums da las plantas e lura era plantar ina planta e pinar ina. Planisà èsi er che scolars e scolaras van a schubregiar prads en la vischnanca. Las scolaras ed ils scolars dal stgalim aut vegnan a construir in biotop ed ils uffants dals stgalims bass vegnan a s’occupar cun amfibis.

Segirtad è adina in tema

Sco il mainascola Roger Tuor ha accentuà è suenter il tragic accident durant il Maiensäss a Cuira la segirtad anc pli ferm in tema. Ma els sajan gia adina stads conscients da quai e la segirtad dals uffants haja per las scolastas ed ils scolasts adina prioritad numer in, di Roger Tuor. El speria fitg, ch’i na dettia nagins incaps, ch’ils uffants possian rimnar bleras bellas experientschas en la natira e ch’els hajan la fin da l’emna ina fatscha rienta.

RR actualitad 17:00