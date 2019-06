Las classas superiuras da la scola Mustér èn stadas ad observar selvaschina en val Nalps. L’aura n’era dentant betg ideala per insumma vesair ils animals. La plievgia era intensiva ed era la brentina era in problem.

Star sut tetg e spetgar

Per esser in zic sut tegn èn las scolaras ed ils scolars stads sut tetg dals stabiliments per controllar il mir da fermada en la val Nalps. Ils trais guardiaselvaschina ch’han accumpagnà las classas han lura prendì mintgamai ina da las trais classas superiuras ed han declerà tge animals che vivan en questa regiun muntagnarda.

Curt mument nagina brentina e la selvaschina è da vesair

Cura che la brentina è lura sa schliada han ins pudì observar vid l’autra vart da la val chamutschs sco era tschiervs. Ed ins ha sentì la tensiun tar las scolaras ed ils scolars dad era pudair vesair ils animals.

RR actualitad 08:00