Emprim di da scola - er per ils fragliuns Camenisch da Flond

Per millis uffants en il Grischun cumenza oz puspè la scola. Tranter quests datti a Sursaissa er ina raritad: ils trimellins da Flond Franco, Luisa e Carlo Camenisch cumenzan lur carriera da scola. Noss reporter Orlando Cadonau accumpogna ils trais fragliuns a lur emprim di da scola.

La famiglia Camenisch cun ils geniturs Barbara e Bruno ha tschintg uffants. Sper ils trimellins èn quai anc il frar vegl Fabio che va en la sisavla classa ed il frar giuven Nico che va per l'emprima giada en scolina.

Laschar ir audio «Mezdi: Trimellins han gì in bun emprim avantmezdi da scola». Avrir audio «Mezdi: Trimellins han gì in bun emprim avantmezdi da scola» en player extern. Audio 1 Mezdi: Trimellins han gì in bun emprim avantmezdi da scola 2:04 min da Actualitad dals 21.08.2017

2 Mezdi: Dar scola a trimellins è insatgè spezial 2:30 min da Actualitad dals 21.08.2017

3 Bunura: Trimellins èn a scola – igl è tut quiet a chasa 2:33 min da Actualitad dals 21.08.2017

4 Bunura: Suenter la messa da scola 3:33 min da Actualitad dals 21.08.2017

5 Bunura: Franco e Luisa curt avant la partenza 1:26 min da Actualitad dals 21.08.2017

Cumenzà ad uras cun las preparativas

Oz èn per l'emprima giada tut ils tschintg uffants da la famiglia Camenisch a scola u a scolina. A chasa èsi perquai tut quiet curt suenter las diesch. Grond stress n'hai però er avant betg dà, sco la mamma Barbara Camenisch ha ditg. Els hajan cumenzà gia avant duas emnas a guardar tut tge ch'ils uffants dovrian per la scola. Uschia saja quai i bain. Il resti ed ils turnister per ils trimellins hajan els preparà la saira avant, uschia Barbara Camenisch.

