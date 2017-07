Emprima palada per nova sutgera a Sursaissa

Ina nova sutgera da quatter duai remplazzar il runal tranter Misanenga ed Untermatt, in runal bajegià l’onn 1976.

Las pendicularas da Sursaissa Mundaun èn vidlonder da realisar il «Masterplan Mundaun», in program da modernisaziun ed engrondiment dal territori da skis da las vischnancas Sursaissa-Mundaun e Lumnezia. Quai plan preveda era ina nova colliaziun cun duas sutgeras da Misanenga enfin Stein. Quellas duas sutgeras duain remplazzar ils dus runals Misanenga-Untermatt ed Untermatt-Stein sco era la sutgera Kartitscha-Stein, tut installaziuns che èn vegnidas en ils onns.

Emprim pass: sutgera tranter Misanenga ed Untermatt

L’emprim vegn realisà anc questa stad ina sutgera da 4 tranter Misanenga ed Untermatt. Ella remplazza il runal existent che è vegnì bajegià l’onn 1976. La nova sutgera è accuplabla e maina ils skiunz davent da Misanenga, la staziun da val sa chatta gist sper il Rufalipark, en pauc sur 3 minutas e mez a Untermatt, 264 meters pli ad aut.

La secunda sutgera da Untermatt enfin Stein duai vegnir realisada tenor Josef Brunner, il president dal cussegl d’administraziun da las pendicularas, la stad 2018. Ils custs totals per las duas sutgeras muntan a 15 milliuns francs; 5 milliuns per Misanenga-Untermatt e 10 milliuns per Untermatt-Stein. La finanziaziun succeda cumplettamain entras las pendicularas, quai cun agens meds, cun emprests da bancas ed in sustegn finanzial da la Confederaziun e dal chantun en furma d’emprests senza tschains d’ina durada da 10 onns.

