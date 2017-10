Emprims interessents per la suprastanza da Breil

Ils 26 da november ha il suveran da la vischnanca da Breil fusiunada d’eleger la nova suprastanza. Dus interessents per in post en la suprastanza datti gia.

Las preparativas per la nova vischnanca da Breil èn sin buna via. Il nov cussegl da vischnanca è gia s'entupà per l'emprima giada ed ha deliberà per mauns da la votaziun a l'urna la nova constituziun e la nova lescha da taglia. Ils 26 da november ha il suveran da decider sur da quella constituziun, ed en il medem mument era d'eleger la suprastanza ed il president communal. Ils emprims interessents per in post en la suprastanza datti gia.

Ton il president actual da Breil Clau Schlosser sco era il president d'Andiast Sievi Sgier han confirmà a RTR lur interess da far part da la nova suprastanza communala. Omadus dian, ch'els vulan cuntinuar cun la lavur prestada fin oz per la fusiun. Per il president actual da Vuorz, Guido Dietrich, n'è ina candidatura dentant betg in'opziun. El vul bain s'engaschar vinavant per la vischnanca, dentant mo per la cultura.

Enfin la fin d'october han ils vischinadis da la nova vischnanca Breil temp da nominar ils candidats uffizials. Tenor il contract da fusiun sa cumpona la suprastanza communala da 5 persunas: 3 da la fracziun Breil e mintgamai ina da las fracziuns Vuorz ed Andiast. Quella constellaziun vala dentant mo per l'emprima legislatura da 4 onns (2018 – 2021), suenter na datti betg pli in sez garantì per las singulas fracziuns.

