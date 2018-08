En curt puspè nova fatschada per il hostel a Danis

In auter detagl da la fatschada.

Mirveglias co la chasa vesa ora suenter?

Mo cun lavurar las dumengias po l'Art festival a Danis vegnir realisà. Durant il festival vegnan artists da tut il mund a Danis e creeschan ina nova fatschada per il «Hostel Autra Caussa». L'hostel sa chatta gist sut la chasa da scola.

Perdunanza a Danis

Per evitar ch'i dettia malchapientschas perquai ch'i vegn lavurà la dumengia, ha la vischnanca da Breil lubì trais dumengias da lavur per quest project. L’emprima da questas dumengias è ils 19 d'avust, gist il di da perdunanza a Danis. E quai aveva procurà per malchapientschas avant trais onns, tar l’emprim Art festival Danis. Ils maletgs novs vi da la fatschada èn da vesair davent da l'entschatta settember.