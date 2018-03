Curt e concis

Fin 2020 restan 32 postas tradiziunalas en il Grischun.

4 postas tradiziunalas restan en Surselva: a Mustér, Glion, Vella e Flem.

En Surselva vegnan 15 postas examinadas (stan mars 2018).

En Surselva ha la Posta gia serrà trais filialas l’onn passà: ils 18 da settember a Versomi (la posta è integrada uss en la stizun dal vitg), ils 2 d’october a Sursaissa (la posta è en la stizun Maxi) ed ils 8 da november a Val s. Pieder (la posta è en il biro da turissem).

En discussiun cun quatter vischnancas

Cun quatter vischnancas saja la Posta en discussiun, sco la responsabla per la communicaziun da la regiun ost Carmen Lama ha ditg ad RTR: cun Laax, Breil, Trun e Tujetsch. Cun questas vischnancas tschertgian els ina schliaziun.

En connex cun las plazzas di la responsabla per la communicaziun, che la Posta veglia impedir da relaschar persunal nua che quai è pussaivel. Sch’ils plans da restructuraziun pertutgian collavuraturs dettia quai dad ina vart il contract da lavur collectiv cun il plan social. E da l’autra vart offria la posta la pussaivladad da chattar ina funcziun sumeglianta en l’interpresa, ubain ch’ins gidia in collavuratur da chattar ina schliaziun.

32 postas tradiziunalas restan fin 2020

En il Grischun restan 32 filialas da posta cun il model tradiziunal almain fin il december 2020. Era en Surselva è quai il cas cun quatter filialas: Mustér, Glion, Vella e Flem.

Critica dal sindicat

Mo il concept «Rait da postas 2020» ha chaschunà critica. Il sindicat syndicom crititgescha ils puncts suandants, sco il secretari central Roland Lamprecht ha ditg ad RTR:

- La Posta pratitgeschia dumping da pajas; ella dischlocheschia lavur dad in sectur cun bunas pajas tar la posta en in sectur cun pajas bassas sco per exempel en ina stizun dal vitg.

- En Svizra vegnian 1'200 plazzas reducidas. Quantas ch'èn pertutgadas en il Grischun n'è betg anc enconuschent.

- En ina retschertga ch’il Cussegl federal ha laschà far èsi sa mussà, che las interpresas pitschnas e mesaunas n'èn betg cuntentas cun ils servetschs en las agenturas da la Posta.

Tschertgar schliaziuns cun ils pertutgads

La pledadra da medias da la Posta Jacqueline Bühlmann refusescha las reproschas.

- Els na midian betg filialas en agenturas per cuntanscher cundiziuns favuraivlas. Mo la Posta stoppia s’adattar, perquai ch’ils clients hajan auters basegns e perquai che la societad e las structuras sa midian. La Posta stoppia eleger tranter schliar las postas tradiziunalas ubain porscher alternativas.

- La Posta haja adina communitgà che 1'200 plazzas en Svizra sajan pertutgadas dal concept «Rait da postas 2020». Quai na veglia dentant betg dir che questas plazzas vegnian reducidas. I dettia la pussaivladad ch’in collavuratur chattia lavur en in auter sectur. Uschia dettia en la regiun da Landquart fin l'onn 2020 in nov center regiunal da pachets, e là dettia quai plazzas novas.

- La Posta veglia meglierar cuntinuadamain ils servetschs per las interpresas pitschnas e mesauns, di Jacqueline Bühlmann. Per exempel ch’ins possia trametter blers pacs ubain bleras brevs enina. E la finala hajan las agenturas avert pli ditg ch’ina posta. Ed els sajan adina pronts da tschertgar schliaziuns cun ils pertutgads, e da prender resguard dals basegns regiunals e locals.

