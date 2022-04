Dapi l’entschatta da favrer ha la pratica nova dal medi Haus-Ueli Fuchs avert las portas en il bajetg da l'anteriur ospital regiunal a Glion. Tschertgà ina schliaziun aveva il medi da Glion ditg. La finala ha l’ospital purschì la pussaivladad da fundar ina pratica da medi communabla cun la media Vera van Dortmont. Quai saja per el ina buna schliaziun, ma era per la regiun da sanadad. Quella disponia uss d’ina pratica da medi communabla, situada en in lieu ideal, uschia Hans-Ueli Fuchs.

audio Ospital regiunal a Glion avra nova pratica da medi communabla 04:13 min, aus Actualitad vom 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 minutas 13 Sekunden.

In auter grond avantatg è che l’ospital regla tut la lavur administrativa e che las pajas vegnan era pajadas da l'ospital. Uschia possian persunas giuvnas vegnir engaschadas che na vulan betg surpigliar gronda responsabladad finanziala, di era la directura l'ospital Claudia Käch. Ma chattar talas persunas saja ina gronda sfida. Ins saja anc adina a la tschertga da medias e medis per la pratica nova «Mediselva» perquai ch’i basegna minimum in'ulteriura persuna, uschia Käch.

Nagina concurrenza per medi en Lumnezia

Da concurrenza tranter ils medis en Surselva na possian ins betg discurrer. Tut las medias ed ils medis hajan avunda lavur. Uschia n'haja Mario Venzin che maina la pratica da medi a Vella, naginas capacitads da prender persunas betg domiciliadas en Lumnezia.

Per Glion sez saja quai ina buna soluziun, surtut per attrair novas medias e medis che lavuran parzialmain u che na vulan betg surpigliar responsabladad economica per ina pratica da medi. Ma Glion haja era da sbatter cun il problem ch’in medi na possia betg vender medicaments. Uschia saja la situaziun economica per medis a Glion sez ina autra ch'en ina vischnanca senza apoteca. Perquai dovria praticas da medis communablas che vegnan manadas, per exempel, da l'ospital.