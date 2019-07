L’onn passà ha l’interpresa tuatschina energia alpina festivà il giubileum da 100 onns. En connex cun quest giubileum ha ella fatg in regal a la populaziun, en spezial a la giuventetgna: cun ina tur da gieus d’energia. Quella è vegnida installada al Lai da Claus.

Nizzegiar l'energia regenerabla

Sin il tetg da la tur èn vegnids montads in indriz fotovoltaic ed in propeller da vent. Cun l’energia da quests dus indrizs po ina pumpa far sprizzar aua ord set pitschnas rusnas ch'èn sin ina matta cotschna. Dapli energia che vegn producida respectiv nizzegiada e pli aut che l’aua vegn sprizzada.

Uffants chapeschan il sistem

Blers uffants chapeschan quel sistem. Els pon drizzar quel sch’els vulan per exempel che dapliras squittas sprizzan aua. In buob che ha declerà co quai funcziuna è Leo Berglas che ha set onns.

Legenda: Leo Berglas (7 onns) sa co quai funcziuna RTR, Hubert Giger

Era buobs pli vegls sco David Sturzenegger e Nik Schwarz, tuts dus han dudesch onns, san declerar il connex da l’energia regenerabla cun l’aua. Cun quella tur veglia Energia alpina mussar, co ch'ins possia producir in’autra energia entras l’energia regenerabla.

Legenda: Il lai da Claus damanaivel da Sedrun RTR, Hubert Giger

