La chasa che Adrian Bigliel e sia dunna Seraina han cumprà il 2017 è ina chasa veglia dal onn 1908. Alura han els renovà e bajegià enturn la chasa dal tuttafatg. Il tetg na fissi betg stà da far, perquai che quel era vegnì renovà avant strusch 20 onns, di Adrian Bigliel ch’ha emprendì d’electricist.

Ma cunquai che nus eran gist vidlonder da renovar ed jau hai pudì far blera lavur sez, avain nus decis da gist installar ina ovra solara sin il tetg.

Idealissem dovri

Ina tala ovra solara integrada en il tetg dovra idealissem da realisar, pertge rentabel n’è quai betg. Il sulet ch’ins possia far saja scriver giu ella, ma gudogn na vegnian ins mai a far. Ma l’idea da producir l’atgna energia haja adina fascinà e perquai saja quai stà ina buna investiziun, di Adrian Bigliel.

Pauca naiv è bun

Cura ch’il tetg n’è betg cuvert cun naiv alura vegn era producì energia. L’onn passà saja surtut l’entschatta da l' enviern la naiv glischnada automatic giu da tetg, ma cura ch’igl haja pluvì saja la naiv tatgada sin tetg, quel temp n’haja betg dà energia per els. Cura che la previsiun da l’aura haja lura mussà ina fasa da bler sulegl, saja el raivì sin tetg ed haja stuschà giu la naiv, di il bab da duas figlias.

Il mument ideal

Il mument produceschia el avunda energia per pudair chargiar la battaria e per stgaudar cun la pigna d’electricitad. Cun quella possia el dentant sulet stgaudar cun electricitad producida sez. La gronda part, bun 80%, vegn stgaudada cun la pigna da laina, di Adrian Bigliel. El e cunzunt era sias figlias giavischassan naiv da Nadal e prendessan en cumpra da producir il mument in zic pli pauc energia.

