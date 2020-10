Vegnir a chasa e vesair ch'insatgi ester è stà tar ins, che quel ha chaschunà in immens caos ed ha engulà chaussas – in’experientscha traumatica. Dentant vegnir a chasa e traplar il lader è anc mender, u betg? Exact quai è schabegià a Georgina Quinter da Mustér.

Traplà ils laders in flagranti

Il 2005 era Georgina Quinter stada a sepultura da ses aug. Cun vegnir a chasa vesa ella in um che va en biro e serra l’isch. L’emprim pensa ella che quai saja ses um, dentant il pullover n’enconuscha ella betg. Ella avra l’isch dal biro ed il lader scappa.

L’emprim mument n’hai jau betg realisà che quai sajan laders. Jau sun currida suenter ad els, n’hai dentant betg pudì tiers els.

Nagin temp per tema

Georgina Quinter ha anc studegià, tgi che possedia l’impertinenza d’entrar sia chasa, senza ch’insatgi dad els saja d’enturn. Forsa giuvenils dal vitg? Pir suenter ha ella realisà che laders avevan rut en.

L’emprim temp suenter l’infracziun è quai stà in curius sentiment. Cura ch’jau vegn a chasa clom jau l’emprim hallo per mirar, sch’insatgi è en chasa. Tema n’hai jau dentant betg.

Traplà ils laders

In mais suenter l’infracziun ha la polizia traplà la banda da laders. L’ura, ch’era vegnida engulada, n’ha la famiglia Quinter betg survegnì enavos. Ils laders eran persunas creschidas che sfurzavan giuvenils da rumper en. Dad in maun è Georgina Quinter leda, ch’ils malfatschents èn vegnids tschiffads. Ella ha dentant era cumpassiun cun ils giuvenils che vegnan malduvrads dals creschids da far quellas infracziuns, perquai che giuvenils na vegnan betg chastiads uschè sever sco creschids.