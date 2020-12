Il grond cletg dals dus giuvens creschids da 20 onns saja stà che las emprimas emnas dal studi sajan stadas a l’universitad e betg online. Uschia hajan els anc gì temp da chattar amis ed amias, pertge senza na giaja betg, dian ils dus Sursilvans.

Il studi na dumognan ins bunamain betg sch’ins na dat betg adatg in da l’auter.

Dapi che tut è sa midà sin online, saja il barat cun ils commilitons anc pli impurtant. Cunzunt Lilian Probst ha patì l'entschatta.

Per mai eri grev. Ins po mo dir ch’i era grev.

Ella saja adina ida cun in per collegas ad emprender en la biblioteca. Dapi che lezzas èn er serradas, ston ils students star en contact sin autras modas e manieras. Per exempel cun gruppas da WhatsApp, telefonar in cun l’auter u emprender via conferenzas online ensemen.

A chasa è cumadaivel

Che las prelecziuns sajan uss online haja tant varts positivas sco era negativas. Per exempel po Martin Defuns mirar suenter las prelecziuns damai ch’ellas èn registradas. Sch’el na chapescha betg insatge po el anc ina giada mirar quella part. Ma i saja era grev da star motivà ed avair disciplina a chasa, di il student d’informatica.

Betg avair la spartida tranter il lieu da studegiar ed il lieu ch’ins è a chasa e po ruassar è grev. La disciplina lascha suenter.

Lilian Probst n'ha betg quai problem. La studenta da pedagogia da clinica curativa e sociala sto mirar tut las prelecziuns live e na po betg guardar anc ina giada ina sequenza sch’ella n'ha betg chapì.

Vita sociala manca

Ir a baiver in cafè en la pausa d’emprender u ina gervosa suenter in lung di a l’universitad, las festas da students u empruvar ora tut ils pussaivels sports che las universitads han da porscher – quai manchia fitg a Lilian Probst e Martin Defuns.

Tranteren giajan els a baiver cafè cun ils amis u fetschian ina pitschna festa – ma ì na saja betg il medem. Ils dus giuvens creschids speran uss simplamain che tut turna uschè spert sco pussibel enavos a la normalitad e ch’els pon far lur studi cun tut las experientschas che tutgan vitiers.